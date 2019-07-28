2019/07/28 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اعتبر النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الأحد، عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني بانه “غير مرضي وليس في المستوى المطلوب”، فيما أوضح أن الصراعات السياسية والخلافات تسببت بترحيل القوانين المهمة للفصل التشريعي الثالث.وقال عليوي في تصريح صحفي، إن “عمل البرلمان للفصل التشريعي الثاني غير مرضي كونه لم ينجز عدد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: عمل الفصل التشريعي الثاني غير مرضي والصراع السياسي رحل الكثير من القوانين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عمل الفصل التشريعي الثاني غير مرضي والصراع السياسي رحل الكثير من القوانين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عمل الفصل التشريعي الثاني غير مرضي والصراع السياسي رحل الكثير من القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).