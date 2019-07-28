اتحاد علماء المسلمين: سعي أميركي لإقامة قنصلية بديالى لخلق خط نار مع إيران

2019/07/28 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… كشف اتحاد علماء المسلمين في ديالى، الأحد، عن سعي أمريكا إنشاء قنصلية لها في بعقوبة، عازيا الأمر الى خلق حدود نار مع إيران عبر إدارة الاضطرابات الأمنية في المحافظة.وقال رئيس قسم اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،إن”هناك حراك وسعي أميركي لإنشاء قنصلية في محافظة ديالى وسط […]

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