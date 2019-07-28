“بالفيديو” حريق في دائرة مرور نينوى يلتهم عددا من “الكرفانات” والسيارات

2019/07/28 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اندلع حريق في دائرة مرور نينوى ،الاحد، مما تسبب بحرق عدد من الكرفانات والسيارات .وسارعت فرق الدفاع المدني الى اخماد الحريق من دون تسجيل خسائر بشرية.

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