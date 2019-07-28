الحكيم يؤشر إلى ما تحتاجه حكومة عبدالمهدي للاستمرار.. وإيران ليست منظمة خيرية!

2019/07/28 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأحد، إن إكمال المدة الدستورية لحكومة عادل عبدالمهدي أو عدم اكمالها مناط بعوامل عديدة، مؤكدا أن الحكومة الحالية هي نتاج معادلة القوى الفائزة الكبيرة.جاء ذلك في مقابلة اجراها الحكيم مع وسائل اعلام محلية، أشار خلالها إلى أن (التوافق السياسي) هو العامل المهم في إكمال المدة الدستورية للحكومة ...

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