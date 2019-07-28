بالوثيقة.. وزارة الكهرباء تصدر قرارا يهم الاجراء اليوميين

2019/07/28 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزرة الكهرباء عدة قرارات تخص موظفي الاجراء اليوميين بشأن أيام العطل والمناسابات وأحقيتهم بها، كما مبين في الوثيقة ادناه.





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