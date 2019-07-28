نائب: قانون الانتخابات قلص 200 عضو بمجالس المحافظات

2019/07/28 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر، اليوم الاحد، ان قانون انتخابات مجالس المحافظات قلص أكثر من ٢٠٠ عضو، مبينا أن القانون أوقف مجالس المحافظات قبل شهر من الانتخابات المحلية لمنع الأعضاء من الهيمنة على المال العام.وقال يابر في تصريح، إنه "على الرغم من الملاحظات الكثيرة حول قانون مجالس المحافظات الا انه قلص أكثر من ٢٠٠ عضو".

وأضاف، أن "الانتخابات المحلية القادمة تختلف عن سابقتها لعدة أسباب أهمها اندماج كتل صغيرة مع بعضها البعض، مبينا ان مجلس النواب استطاع قطع الطريق أمام أعضاء مجالس المحافظات التلاعب بالمال العام وسحب كافة الصلاحيات قبل شهر من الانتخابات المحلية".



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