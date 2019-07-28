الشمري والفياض يبحثان تفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على الإرهاب

2019/07/28 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ناقش وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التعاون الاستخباراتي.وقال بيان للوزارة تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “وزير الدفاع استقبل الفياض في مكتبه، وبحثا تقديم وتفعيل الجهد الاستخباراتي والأمني بين الجانبين، وتقوية عمل المهمات الخاصة وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجال […]

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