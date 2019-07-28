الداخلية تعلن القبض على منتحل صفة طبيب في المنصور

2019/07/28 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الداخلية، الأحد، عن إلقاء القبض على منتحل صفة طبيب اختصاص جلدية في حي

المنصور ببغداد.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريقاً مشتركاً

من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في الدائرة و مديرية مكافحة الجريمة المنظمة

في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق عيادة طبية غير مجازة

تدار من قبل شخص ينتحل صفة طبيب اختصاص جلدية في حي المنصور ببغداد”.

وأضافت

أنه “تم التحفظ على المستلزمات الطبية و الموجودات و القاء القبض على صاحب

العيادة بالجرم المشهود ووفق أمر قضائي”.

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