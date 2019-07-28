وزير التخطيط: نسبة العراقيين النشطين اقتصادياً تصل الى 60%

2019/07/28 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، أن نسبة العراقيين النشطين

اقتصادياً تصل الى 60%.

وقال

الدليمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة تسعى في

خطتها التنموية الخمسية ورؤيتها لعراق 2030، إلى دعم المشاريع الشبابية وتوفير

المزيد من فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص”، مبينا ان “بذلك

اقتراب نسبة السكان النشطين اقتصادياً إلى 60%”.

وأوضح

خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية العراقية للعلوم الإحصائية

حول سبل استثمار وتمكين الشباب، ان “العراق اقترب بهذه النسبة السكانية من

الدخول في الهبة الديموغرافية”، مؤكداً على “الخطط التي مضت الوزارة في

تحقيقها مع الجهات الوطنية والدولية لتوفير فرص العمل للشباب وتمكينهم، وفي

مقدمتها جهود الوزارة في تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص”.

وشارك

في الجلسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، والمدير الاقليمي لصندوق

الامم المتحدة للسكان (UNFBA)

لؤي شبانة، وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق، وعدد من وكلاء

الوزارات والمديرين العامين والأساتذة والخبراء.

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