شرطة ذي قار تعلن القبض على 7 متهمين اعترفوا بـ8 سرقات

2019/07/28 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ذي قار

أعلنت

قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، القبض على 7 متهمين اعترفوا بـ8 سرقات،

بينها سرقة منزل طبيب أسنان، في قضاء الفجر، شمال المحافظة.

وذكر

إعلام شرطة ذي قار، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “شعبة

مكافحة أجرام الرفاعي، القت القبض على كل من ، المتهم (ح .



س .



ح) البالغ من العمر

19 عاماً، والمتهم (ع .



س .



ط ) البالغ من العمر 20 عاما، على خلفية شكوى أصولية،

وأحيلوا على أثرها الى شعبة مكافحة الاجرام”.

وأضاف

البيان، أن “المتهمين اعترفا خلال التحقيق بالتهمة المسندة إليهما، بالتعاون

مع (5) متهمين آخرين، وتم إصدار أمر قبض بحقهم”.

وتابع،

أن “شعبة مكافحة أجرام الرفاعي وبعد التعاون وتبادل المعلومات، مع مفارز

المعلومات والأمن الوطني، تمكنت من القبض على كل من المتهم (ر .



ر .



ب) والمتهم (ع

.



ر .



ب) والمتهم (ح .



ح .



ع)، و(ح .



ع .



ف ) البالغين من العمر 17 عاماً، إضافة

إلى القبض على المتهم (م .



ك .



م ) البالغ

من العمر 20 عاماً، من سكان قضاء الفجر”.

وأوضح

بيان قيادة شرطة محافظة ذي قار، أن “المعتقلين اعترفوا بثمانية سرقات، بينها

سرقة منزل طبيب أسنان في قضاء الفجر”، مشيراً إلى “تدوين أقوالهم

بالاعتراف قضائيا واجري كشف الدلالة القانوني، وجاء مطابقا لاعترافاتهم، وتقرر

توقيفهم استنادا لإحكام المادة (443) من قانون العقوبات العراقي”.

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