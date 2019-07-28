العراق يخسر 60 مليون دولار شهريًا بسبب تهريب الإنترنت..

2019/07/28 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، من استمرار عمليات تهريب سعات الإنترنت إلى خارج العراق، لافتةً إلى أن العراق يخسر 2 مليون دولار يوميًا.

قالت سميسم ، أن “استمرار عمليات تهريب سعات الإنترنت إلى خارج العراق، يعني استمرار دمار الاقتصاد العراقي، وخسارة البلاد ملايين الدولارات شهريًا، مشدّدة على “ضرورة وضع آليات حازمة وصارمة لمنع هذه العمليات”.

أشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه “مع شديد الأسف أن البعض لا يعرف خطورة عمليات تهريب سعات الإنترنت إلى خارج العراق، فهناك تقارير تؤكد أن العراق يخسر ما يقارب (2) مليون دولار يوميًا بسبب هذه العمليات، لافتةً إلى أن “هذه الأموال تذهب إلى جهات سياسية متنفذة، هي من تقوم بتلك العمليات”.

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