الانبار تقر بوجود تدخلات سياسية تعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية

2019/07/28 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..اقر مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الاحد، بوجود تدخلات سياسية تعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية.وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “احزاب وكتل سياسية متنفذة تضع العراقيل امام الشركات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية لغرض الاستفادة من المشاريع بطريقة غير قانونية الامر الذي ادى الى تدني واقع الاستثمار في المحافظة […]

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