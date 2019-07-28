رئاسة البرلمان تؤكد تخصيص قطع أراضِ لبناء المدارس في مدينة الصدر وأطراف بغداد

2019/07/28 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، تخصيص قطع أراضِ لبناء المدارس في مدينة الصدر وأطراف العاصمة بغداد.وذكر مكتب الكعبي في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “النائب الأول لرئيس البرلمان ترأس اجتماعاً نيابياً تنفيذياً في مكتبه اليوم، مع محافظ بغداد فلاح الجزائري وأمين […]

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