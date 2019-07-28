2019/07/28 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ألغت الهند صفقة شراء الطائرات المسيرة الأميركية جلوبال هوك بعد إسقاط إيران تلك الطائرة.

وذكر تقرير لموقع لايندي تايمز ، أن، “المسؤولين العسكريين الهنود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تلغي صفقة شراء الطائرة المسيرة الأميركية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تلغي صفقة شراء الطائرة المسيرة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).