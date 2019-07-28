العراق يحصد الذهب ببناء الاجسام والفضة في المواي تاي

2019/07/28 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

دائما ما ننتقد ونتكلم عن رياضتنا والغاية هو التقويم وليس التسقيط فعندما نجد من يعمل ويقدم نقف اجلالا واكراما لهم ولمجهوداتهم ، شباب

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