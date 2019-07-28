بسبب المغالاة.. مجلس بابل يوقف عقداً يتعلق بتجهيز الآليات مع شركة حكومية (وثيقة)

2019/07/28 | 20:20

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بغداد اليوم _ بابل

وجه مجلس محافظة بابل، اليوم الأحد، بايقاف اجراءت عقد شراء آليات لمديرية بلدية الحلة بسبب وجود "مغالاة في الأسعار".

وطلب رئيس المجلس رعد الجبوري في كتاب رسمي يحمل توقيعه وموجه إلى مديرية بلدية الحلة بـ"ايقاف الاجراءات الخاصة بعقد شراء آليات للمديرية، مجهزة من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات، والجهة الساندة (شركة زمزم) لوجود مغالاة في الأسعار".

وأوضح الجبوري أن طلب ايقاف العقد جاء "بناءً على مطالعة عضو مجلس بابل، رئيس لجنة النزاهة رياض عبود، وتقرير الرقابة المالية".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد،عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً ليوم امس السبت فاق المليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "استمرار التزايد في معدلات الايرادات

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عدم مسؤوليتها عن ما يعرف بالسيارات "المعلاية" وهي السيارات دون الموديل والمستوردة الى العراق بطرق غير رسمية .

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن خلال مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل العبادي، اليوم الأحد، مساهمة الشرطة بحل 15 مشكلة عشائرية، خلال العام الجاري 2019.

وقال فيصل العبادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المشاكل العشائرية موجودة في كل المحافظات ل

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