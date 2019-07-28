رئيس الجمهورية يرسل قانون جائزة الدولة للإبداع الى مجلس النواب

2019/07/28 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز رئيس الجمهورية برهم صالح، بإرسال مشروع قانون جائزة الدولة للإبداع الى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.

وأكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري في تصريح، ان الرئاسة انجزت مشروع القانون، الذي ستُمنح من خلاله جوائز سنوية للمبدعين في حقول الثقافة والإعلام، والصحافة، والعلوم التطبيقية والإنسانية، والرياضة، مضيفا ان الجائزة ستتناسب معنوياً ومادياً، وقيمة الإنجاز الإبداعي.

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