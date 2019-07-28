الداخلية: القبض على منتحل صفة طبيب في المنصور ببغداد

2019/07/28 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إعتقال منتحل صفة طبيب اختصاص جلدية في حي المنصور ببغداد.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “فريقاً مشتركاً من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في الدائرة و مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض أغلق […]

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