نائبة: البرلمان سيعمل على شمول المهندسين بالتعيين المركزي

2019/07/28 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين، اليوم الاحد، ان البرلمان سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مطالب شريحة المهندسين.وقالت عبد الحسين، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انها "ستعمل خلال المرحلة المقبلة بحث اعضاء مجلس النواب بشمول المهندسين بالتعيين المركزي واقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية".واكدت ان "هذه الشريحة تعرضت لمظلومية كبيرة بعد تخرجهم من الكليات الهندسية ليجدوا انفسهم في طابور البطالة والذي بدأ يزداد يوما بعد يوم، بعد ان شمل اقرانهم في السنوات السابقة بالتعيين المركزي لخدمة البلد واعماره والنهوض به".وبينت عبد الحسين، انها "تقف مع المطالب المشروعة لهذه الشريحة والتي اعتصموا من اجلها على ابواب نقابة المهندسين دون ان يكون هنالك اية اجابة من قبل المسؤولين في هذه النقابة"، داعية "الحكومة الى الاسراع في حل مشاكلهم اسوة بباقي الشرائح".

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