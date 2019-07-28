المنافذ الحدودية: اعتقال مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة يروم ادخالها الى العراق

2019/07/28 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، الاحد، عن إلقاء القبض على مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة (ترياك) بوزن (28غم) كان يروم إدخالها إلى البلاد.وذكر بيان للهيئة ورد الى وكالة نون الخبرية، انه "تم ضبط المسافر من قبل مفرزة مكافحة المخدرات ومنتسبي المنفذ".واضافت الهيئة، انه "تم إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر اصولي إلى شعبة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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