2019/07/28 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CKjBDyhwwSo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء 30 في الحشد الشعبي يحرج عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء 30 في الحشد الشعبي يحرج عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).