2019/07/28 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي رحل القايد السبسي الشخصية الوطنية التونسية يحمل نعشه على الرؤوس وتودعه العيون بالدموع الحارة لأنه ابن الشعب البار الذي ناضل وجاهد من أجل حرية وطنه وسعادة شعبه ...(هذه الدنيا كما نعرفها ونرى الأحباب كل في طريق) الأيام تترى تسير خارج إرادة الإنسان في الحركة والتغيير الليل يعقبه النهار والريح يعقبه النسيم وتستعرض الأجيال أمام منصة التاريخ تشاهد أفعال وأعمال البشرية مطرزة على جبينه وينطق التاريخ حكمه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلاح أمين الرهيمي - هكذا يودع الأبطال العظماء بالدموع والنحيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلاح أمين الرهيمي - هكذا يودع الأبطال العظماء بالدموع والنحيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).