جمرك طريبيل يحقق ايرادا يوميا تجاوز المليار دينار

2019/07/28 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي ايراداً تجاوز المليار دينار.

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