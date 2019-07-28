درجات وظيفية جديدة: الكشف عن خطة تعيين الآلاف من حملة الشهادات العليا

2019/07/28 | 20:30

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سومر نيوز: بغداد..



أوضحت النائبة في البرلمان العراقي عن تحالف النصر ندى شاكر جودت الأحد، تفاصيل قانون التعليم المسائي ال...

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