نائب: عمل الفصل التشريعي الثاني غير مرضي والصراع السياسي رحل الكثير من القوانين

2019/07/28 | 20:30

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، الأحد، عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني بانه “غير مرضي و...

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