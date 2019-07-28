نائب محافظ ديالى لـ”كلكامش”: وفد أُممي وصل المدينة لتوثيق جرائم داعش

2019/07/28 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن النائب الثاني لمحافظ ديالى محمد قتيبة البياتي، الأحد، وصول وفد أممي لتوثيق جرائم داعش في المحافظة.

وقال البياتي في تصريح لـ”كلكامش برس”، إن “وفداً من الأمم المتحدة وصل إلى محافظة ديالى لتوثيق جرائم داعش بحق النساء وأئمة الجوامع والمساجد وكذلك الأهالي المتضررين”.

وأضاف أنه تم “عقد اجتماع موسع مع الوفد بحضور المحافظ وكالة، وممثلين عن قيادة الشرطة وأعضاء من مجلس النواب ومجلس المحافظة لمناقشة جدول أعمال الوفد”، مبيناً أن “أبرز المناطق التي تمت مناقشتها لتوثيق جرائم داعش فيها هي شمال قضاء المقدادية”.

وتعرضت مناطق عدة داخل محافظة ديالى إلى أضرار وجرائم كبيرة على يد تنظيم داعش بعد سيطرته عليها خلال ازمة 2014.

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