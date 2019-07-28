2019/07/28 | 20:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اعلن قائممقام الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الاحد، عن تفجير كدس للعتاد بقصف جوي غربي الانبار .
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “طيران الجيش قصف كدس عتاد لخلايا عصابات داعش الاجرامية في منطقة وادي القذف جنوب قضاء الرطبة غربي الانبار، ما ادى الى تفجيره دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير كدس للعتاد بقصف جوي غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن قائممقام الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الاحد، عن تفجير كدس للعتاد بقصف جوي غربي الانبار .
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “طيران الجيش قصف كدس عتاد لخلايا عصابات داعش الاجرامية في منطقة وادي القذف جنوب قضاء الرطبة غربي الانبار، ما ادى الى تفجيره دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير كدس للعتاد بقصف جوي غربي الانبار ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير كدس للعتاد بقصف جوي غربي الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).