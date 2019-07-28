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تفجير كدس للعتاد بقصف جوي غربي الانبار    


تفجير كدس للعتاد بقصف جوي غربي الانبار    
2019/07/28 | 20:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الاحد، عن تفجير كدس للعتاد بقصف جوي غربي الانبار .

وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “طيران الجيش قصف كدس عتاد لخلايا عصابات داعش الاجرامية في منطقة وادي القذف جنوب قضاء الرطبة غربي الانبار، ما ادى الى تفجيره دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات […]

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