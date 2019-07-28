2019/07/28 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل كل من النائبين (وصفية محمد شيخو، ريحان حنا أيوب) اليوم الأحد 28 تموز 2019 في مكتب زاخو لمجلس النواب العراقي وفداً من منظمة (بنار) الخيرية، وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتوحيد الجهود وتكثيفها للحد من خطر تعاطي المخدرات في عموم البلاد والذي بات يهدد المجتمع.وصفية وريحان أكدتا على استعداد مجلس النواب العراقي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نواب عن زاخو يبحثون مع منظمة بنار الخيرية تكثيف الجهود للحد من خطر تعاطي المخدرات في عموم البلاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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