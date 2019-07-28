2019/07/28 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن تحول شجار إلى تبادل لإطلاق النار خلال حفل زفاف، بالقرب من مدينة بعلبك شرق البلاد.ووفقا لعدة محطات إخبارية محلية فإن المغني الذي كان يحيي حفل الزفاف كان من بين القتلى خلال الشجار الذي وقع بعد منتصف ليل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



قتلى في إطلاق نار بحفل زفاف وكالة خطوة برس.

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