2019/07/28 | 20:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلن قائممقام قضاء راوه في الانبار حسين العكيدي ،الأحد، بارتفاع نسب البطالة بشكل مخيف في عموم مناطق القضاء الى 60%.
وقال العكيدي في تصريح صحفي، إن” قضاء راوه غربي الانبار، شهد ارتفاعا غير مسبوق لمستويات البطالة حيث وصلت نسبتها الى 60% كون معظم سكان القضاء يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك”.
وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائممقام راوة: ارتفاع نسب البطالة الى 60% بالقضاء المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام راوة: ارتفاع نسب البطالة الى 60% بالقضاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال العكيدي في تصريح صحفي، إن” قضاء راوه غربي الانبار، شهد ارتفاعا غير مسبوق لمستويات البطالة حيث وصلت نسبتها الى 60% كون معظم سكان القضاء يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك”.
وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائممقام راوة: ارتفاع نسب البطالة الى 60% بالقضاء المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام راوة: ارتفاع نسب البطالة الى 60% بالقضاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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