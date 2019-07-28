2019/07/28 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلن قائممقام قضاء راوه في الانبار حسين العكيدي ،الأحد، بارتفاع نسب البطالة بشكل مخيف في عموم مناطق القضاء الى 60%.وقال العكيدي في تصريح صحفي، إن” قضاء راوه غربي الانبار، شهد ارتفاعا غير مسبوق لمستويات البطالة حيث وصلت نسبتها الى 60% كون معظم سكان القضاء يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك”.وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائممقام راوة: ارتفاع نسب البطالة الى 60% بالقضاء المركز الخبري الوطني.

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