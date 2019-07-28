2019/07/28 | 20:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني، الاحد، باصابة 3 اشخاص وتسليب 600 مليون دينار بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. اصابة 3 اشخاص وتسليب 600 مليون دينار بهجوم مسلح ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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