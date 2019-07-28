البصرة.. اصابة 3 اشخاص وتسليب 600 مليون دينار بهجوم مسلح

2019/07/28 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، باصابة 3 اشخاص وتسليب 600 مليون دينار بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة.

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