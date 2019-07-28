ذي قار.. القبض على متهمين بالسرقة

2019/07/28 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاحد، القاء القبض على ( 7 ) متهمين اعترفوا بـ ( 8) سرقات ضمنها منزل طبيب أسنان في قضاء الفجر.

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