دخول اخر قوافل الحجاج العراقيين الى الاراضي السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي

2019/07/28 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، عن انهاء عملية نقل الحجاج العراقيين من المحافظات العراقية برا ودخول اخر قوافل الحجاج العراقيين الى الاراضي السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تم نقل اكثر من {٤٣٧١} حاجاً براً عبر حافلاتها الحديثة كما ان عملية نقل الحجاج سارت بانسيابية عالية دون اي تلكؤ وبالتنسيق المستمر مع هيئة الحج والجهات المعنية في هذا الملف الخاص بتفويج حجاج بيت الله الى داخل الاراضي السعودية".وبين ان "اسطول الحافلات المخصص لنقل الحجاج بصحبة المفارز الفنية والادارية اصبح في الديار المقدسة لخدمة وتفويج الحجاج الكرام" .انتهى

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