بالصور.. القبض على سراق بأعمار صغيرة قاموا بثمان سرقات!

2019/07/28 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الأحد، القبض على { 7 } متهمين اعترفوا بـ {8} سرقات ضمنها منزل طبيب أسنان في قضاء الفجر.

وقالت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "شعبة مكافحة أجرام الرفاعي تمكنت من القبض على كل من المتهم {ح .



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ح} البالغ من العمر 19 عام والمتهم {ع .



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ط} البالغ من العمر 20 عام على خلفية شكوى أصولية أحيلوا على أثرها الى شعبة مكافحة الاجرام".وأضافت أن "من خلال التحقيق اعترفا بالتهمة المسندة إليهما بالتعاون مع {5} متهمين آخرين تم إصدار أمر قبض بحقهم ومن خلال التعاون وتبادل المعلومات، تمكنت شعبة مكافحة أجرام الرفاعي بالتعاون مع مفارز المعلومات والأمن الوطني من القبض على كل من المتهم {ر .



ر .



ب} البالغ من العمر 17 عام والمتهم {ع .



ر .



ب} البالغ من العمر 17 عام والمتهم {ح .



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ع} البالغ من العمر 17 عام والمتهم {ح .



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ف} البالغ من العمر 17 عام والمتهم {م .



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م} البالغ من العمر 20 عام من سكان قضاء الفجر".وبينت أن "المتهمين اعترفوا بثمانية سرقات ضمنها سرقة منزل طبيب أسنان في قضاء الفجر دونت أقوالهم بالاعتراف قضائيا واجري كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاتهم وتقرر توقيفهم استنادا لإحكام المادة ( 443 ) من قانون العقوبات العراقي" .انتهى

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