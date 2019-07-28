2019/07/28 | 20:41

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تحليل أمريكي: شن الحروب الدعائية سياسة واشنطن ضد الدول

اكد الصحفي والمحلل السياسي الامريكي ستيفن ليندمان أن الولايات

المتحدة تمارس منذ فترة طويلة سياسة الحروب الدعائية ضد الدول من اجل

استبدال حكوماتها الشرعية بحكومات عميلة لها.ونقلت قناة (برس تي في) عن ليندمان قوله ردا على تقرير لصحيفة وول

ستريت جورنال إن “واشنطن تدير حملة تضليلية لإثارة الخلاف بين

الإيرانيين وحكومتهم من خلال إلقاء اللوم في مصاعب البلاد الاقتصادية

على قادتها وتشويه سمعة أولئك الذين يعارضون سياسات البيت

الأبيض”.واضاف أن “الحملة تستخدم جميع القنوات المتاحة، بما في ذلك علامات

التجزئة ومقاطع يو تيوب ووسائل الإعلام التقليدية الموالية للولايات

المتحدة التي تبث في الشرق الأوسط لكسب المزيد من الدعم في داخل

إيران”.وتابع ان “شن حروب دعاية على الدول المستهدفة من الولايات المتحدة هي

سياسة أمريكية طويلة الأمد”، مشيرا الى أن “امريكا تستخدم كل سلاح في

ترسانتها للتحرك باتجاه الدول الموضوعة على قائمة اهدافها”.وواصل أن”أهم الدول المدرجة على قائمة أمريكا هي روسيا والصين

وإيران”، مؤكدا أن “الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة هي وضع أنظمة

اشبه بالدمى فيها ، لتحل محل هذه الحكومات ، لذلك تخوض حربًا بوسائل

أخرى على كل منها إلى جانب شنها حروب دعاية”.

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