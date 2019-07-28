2019/07/28 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المثنى تهدد باتخاذ قرارات تؤثر على عمل الشركات النفطية..



والسبب!

هدد مجلس محافظة المثنى، الأحد، باتخاذ قرارات إدارية ستؤثر على عمل

الشركات النفطية المشتركة بين ذي قار والمثنى، عازيا الأمر إلى عدم

مناقشة وزارة النفط إدارة الرقعة النفطية العاشرة مع مجلس المحافظة

وحرمانها من المنافع الاجتماعية من الشركات النفطية.وقال عضو المجلس احمد صلال في تصريح ، إن “وزارة النفط لم تتشاور أو

تناقش المحافظة بإدارة الرقعة النفطية العاشرة الواقعة بين محافظتي

المثنى وذي قار”، لافتا إلى إن “عدم مناقشة الأمر حرم المثنى من

الحصول على حقوقها من المنافع الاجتماعية من الشركات النفطية”.وأضاف أن “وزارة النفط ستدفع بمجلس المحافظة إلى اتخاذ قرارات قد توثر

على عمل الشركات النفطية كونها لم تناقش الأمر مع مجلس المحافظة”.واتهم مجلس محافظة المثنى، في وقت سابق، محافظة ذي قار ووزارة النفط

والشركة المستثمرة للآبار المشتركة بين المحافظتين بعدم الالتزام

بالحصص المقررة لتشغيل العمالة في تلك الرقع الجغرافية.

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