برلماني إيراني: الأوضاع بالسجون سيئة والمسجونون فيها يتحولون الى مجرمين

2019/07/28 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف النائب الإيراني، جليل رحيمي جيهان آبادي، بسوء الاوضاع في السجون الإيرانية.

وأكد جيهان آبادي، العضو في مفوضية العدل والحقوق بالبرلمان الإيراني في تصريح، ان السجناء يعانون أوضاعا سيئة، في المجالات الأمنية والأخلاقية والقانونية، مشيرا الى ارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات في سجون بلاده، من دون ان تتمكن منظمة السجون من السيطرة عليها.

وشدد جيهان آبادي، على ضرورة مراجعة قوانين العقوبات في ايران، ووضع تصنيف للسجناء والفصل بينهم، يعتمد على السن، ونوع الجرائم التي ارتكبوها، منتقدا اهمال وسوء إدارة المسؤولين عن السجون، التي قال ان السجناء يتحولون فيها الى مجرمين شديدي الخطورة.

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