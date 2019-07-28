2019/07/28 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bQNeqe3KTBE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كردستان | انعكاسات ايجابية على حياة المواطن في الاقليم جراء صرف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كردستان | انعكاسات ايجابية على حياة المواطن في الاقليم جراء صرف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).