اخماد حريق واسع الانتشار اندلع في بستان بمساحة ٣ دونمات بالبصرة

2019/07/28 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا واسع الانتشار اندلع في بستان بمساحة ٣ دونمات تحتوي على أشجار نخيل في منطقة مناوي لجم بمركز محافظة البصرة.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ان مفارز الدفاع المدني في مركز شهداء العراق تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بعد تطويقها من عدة محاور والحيولة دون توسعها الى البساتين المجاورة […]

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