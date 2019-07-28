بالوثيقة … سؤال برلماني الى وزير الصحة بشأن عدم اكمال بناء مستشفيات في بغداد

2019/07/28 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجه عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، الاحد، سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان بشأن عدم اكمال مشاريع بناء مستشفيات في بغداد.

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