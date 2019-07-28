2019/07/28 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، في 11 أغسطس المقبل.وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي، الذي لم يختره الألماني توماس توخيل ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جيرمان قبل بداية الموسم المركز الخبري الوطني.

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