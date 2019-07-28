2019/07/28 | 21:12

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ليوم أمس..



كمرك طريبيل يحقق ايرادا فاق المليار دينار

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن تسجيل مركز كمرك طريبيل

الحدودي ايراداً ليوم امس السبت فاق المليار دينار .وقالت الهيئة في بيان ، ان "استمرار التزايد في معدلات الأيرادات

المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي

تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة

الحالية من عمر الهيئة".وطالبت الهيئة في بيانها ، "ايلاء اهتماما كبيرا بالمنافذ الحدودية

وتوفير متطلبات العمل الكمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره

من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها

التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة على بنائها للسعي لتوفير احتياجات

الدوائر العاملة فيها".

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