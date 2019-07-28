2019/07/28 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو ..



اعتداء مسلح على ضابط بمكافحة المخدرات في بغداد

افاد مراسل افاق ان مسلح اعتدا على ضابط في مكافحة المخدرات

امام داره في منطقة الاعلام .

واضاف المصدر ان المسلح اطلق النار بعد ان ترجل من سيارة اجرة على

ضابط برتبة رائد في مكافحة المخدرات في منطقة الاعلام جنوبي بغداد

واصاب عمه بجروح بليغة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. اعتداء مسلح على ضابط بمكافحة المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. اعتداء مسلح على ضابط بمكافحة المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).