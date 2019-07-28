2019/07/28 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..مسلحون في منطقة الاعلام يقومون باطلاق النار على منزل ضابط برتبة رائد في مكافحة المخدرات ويصيبون عمه بجروح بليغة المركز الخبري الوطني.

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