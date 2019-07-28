الكمارك …رغم التحديات كمرك طريبيل يحقق ايرادا يومي فاق المليار دينار

2019/07/28 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد ٢٠١٩/٧/٢٧عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً ليوم امس السبت فاق المليار دينار .وقالت الهيئة في بيان لها، ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة الحالية من عمر […]

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