سلطنة عمان: ننسق مع إيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.. لكننا لا نتوسط

2019/07/28 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن بلاده تخوض تنسيقا مع إيران لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنه نفى أن سلطنة عمان تقوم بأية وساطة لحلحلة التصعيد بالمنطقة.وقال بن علوي، الذي يقوم منذ أمس السبت بزيارة رسمية إلى إيران حيث التقى اليوم الأحد رئيسها، حسن روحاني: “لا نقوم بأية […]

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