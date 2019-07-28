2019/07/28 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سهل نينوى ..



ومحاولات إفراغه من الحشد الشعبي

كارتات فيديوية

سهل نينوى ..



ومحاولات إفراغه من الحشد الشعبي

الأحد 28 يوليو 2019 - 20:51

سهل نينوى ..



ومحاولات إفراغه من الحشد الشعبي

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سهل نينوى .. ومحاولات إفراغه من الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سهل نينوى .. ومحاولات إفراغه من الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).