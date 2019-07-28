2019/07/28 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدنا قبل أي حدث انتخابي تعديل وتغيير ببعض فقرات القانون الانتخابي وغالبا ما يكون التعديل ‏سابقا على طريقة توزيع المقاعد او قائمة مغلقة الى مفتوحة وبعض المواد الأخرى اما ما تم اقراره ‏والتصويت عليه في 22 تموز 2019م ففيه بعض الاختلاف عن كل التعديلات السابقة وساعرج هنا الى :-‏ الإيجابيات:-‏  ‏- عمر المرشح 28 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيجابيات وملاحظات حول تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ‏غير المنتظمة بإقليم رقم(13)لسنة 2019م) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيجابيات وملاحظات حول تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ‏غير المنتظمة بإقليم رقم(13)لسنة 2019م) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).