وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

2019/07/28 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أعلن

الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق الملك

سلمان بن عبد العزيز ووالد أمير الرياض.

وقال

الديوان السعودي في بيان، إن “صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن

عبدالعزيز آل سعود، انتقل إلى رحمة الله تعالى، السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، بعد صلاة

عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة

الرياض”.

وبندر

بن عبد العزيز هو الأبن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي

منصب رسمي في الدولة، وهو والد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر.

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