كمرك طريبيل يسجل ايراداً يصل لأكثر من مليار دينار ليوم واحد

2019/07/28 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد،عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي

ايراداً ليوم امس السبت فاق المليار

دينار.

وقالت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استمرار التزايد

في معدلات الايرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية يأتي كنتيجة طبيعية للجهود

التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الادارة المتميزة خلال الفترة الحالية

من عمر الهيئة”، موضحة أن “مركز كمرك طريبيل حقق أمس السبت ايراداً ليوم امس السبت فاق المليار دينار”.

وطالبت

الهيئة بـ”ايلاء اهتمام كبير بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الكمركي

التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من

المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة على بنائها للسعي

لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها”.

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